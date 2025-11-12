中国で1億台の電動バイクを販売した、中国の電動バイク最大手の「ヤディア」は、11月1日から日本向けに開発した新商品の販売を始めた。その戦略と課題に迫った。都市部中心に電動バイクが急速に普及EV大国として知られる中国では、街中を走っているバイクの多くが電動バイクだ。環境規制や政府の補助などもあり、都市部を中心に電動バイクが急速に普及。1台数万円と手頃な価格から買うことができることも受け、国内の保有台数は3億