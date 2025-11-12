アウディが誇る最後のアナログスーパーカー英国のオンラインオークションサイト「Collecting Cars」において、2009年式アウディ「R8 5.2 FSI クワトロ」が出品され、落札されました。このR8は、5.2リッターV10自然吸気エンジンと6速MTを組み合わせた、今では極めて貴重な一台です。3万6000ポンドで落札された2009年式アウディ「R8 5.2 FSI クワトロ」（Photo:Collecting cars）【画像】超カッコイイ！ これが「格安“4WD”スー