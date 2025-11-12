霧島温泉郷は、鹿児島県と宮崎県にまたがる霧島連山の山中に広がる温泉地帯です。坂本龍馬とその妻・お龍が新婚旅行で訪れた“新婚旅行の地”としても知られ、古くから湯治場として親しまれてきました。豊富な湧出量と多彩な泉質が特徴で、単純泉、硫黄泉、炭酸水素塩泉など、個性豊かな湯が湧き出しています。高地に位置しているため、露天風呂からは雄大な山並みや、タイミングが合えば幻想的な雲海を望むことができます。『古事