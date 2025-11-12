ドジャースのトミー・エドマン外野手（30）が近日中に右足首の手術を行うことが12日に分かった。スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のドジャース担当ファビアン・アルダヤ記者が自身のXに投稿した。エドマンは移籍2年目の今季、開幕から二塁、三塁、中堅を守る高いユーティリティー性を発揮し、チームに貢献。8月3日（日本時間4日）のレイズ戦で右足首を痛め負傷交代し、翌4日（同5日）にIL入りするなど故障にも苦しんだ