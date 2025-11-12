ノルウェー・オスロへ向けて進む米原子力空母ジェラルド・フォード＝9月（NTB提供・ロイター＝共同）【ワシントン共同】米軍の最新鋭原子力空母ジェラルド・フォードを中核とする空母打撃群が11日、中南米やカリブ海を担当する南方軍の管轄海域に入った。米海軍が発表した。トランプ政権はベネズエラの反米マドゥロ政権が米国への麻薬密輸に関与していると主張し、軍事圧力を強化している。国防総省のパーネル報道官は声明で空