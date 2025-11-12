東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値178.55高値178.74安値177.98 179.63ハイブレイク 179.18抵抗2 178.87抵抗1 178.42ピボット 178.11支持1 177.66支持2 177.35ローブレイク ポンド円 終値202.73高値203.28安値202.34 204.17ハイブレイク 203.72抵抗2 203.23抵抗1 202.78ピボット 202.29支持1 201.84支持2 201.35ロ&#1254