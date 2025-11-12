東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値8.99高値9.01安値8.96 9.06ハイブレイク 9.04抵抗2 9.01抵抗1 8.99ピボット 8.96支持1 8.94支持2 8.91ローブレイク シンガポールドル円 終値118.47高値118.54安値118.23 118.91ハイブレイク 118.72抵抗2 118.60抵抗1 118.41ピボット 118.29支持1 118.10支持2 117.98ローブレイ