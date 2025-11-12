『誰カブキ』の#1が放送。高橋ユウと元K-1選手の夫との仲睦まじいツーショット写真が公開された。【映像】高橋ユウと元K-1選手夫の仲睦まじい2ショット『誰カブキ』は、全身歌舞伎の衣装をまとったゲストが、スタジオに向かって激走。その正体を当てるというクイズ番組。ゲストがバレずに街中を走りきれば賞金を獲得。誰かを当てることができたら、視聴者が賞金を獲得できるという笑いとドキドキが止まらない新感覚のエンタメ