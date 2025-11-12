おととい（10日）未明、東かがわ市の女性の住宅に侵入し、女性の首を絞めるなど暴行を加えたとして、兵庫県の男が逮捕されました。 住居侵入と傷害の疑いで逮捕されたのは、神戸市西区玉津町の自称ボディビルダーの男（35）です。 警察によりますと、男は、10日午前2時半ごろ、東かがわ市の女性（43）の住宅に侵入し、女性の首を手でしめるなどの暴行を加え、両腕上腕の打撲傷や頸椎捻挫などのけがをさせた疑いがもたれて