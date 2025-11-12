朝ドラ「ばけばけ」には、多くの魅力的な人物が登場します。劇中では、実在した人物をモデルとしたキャラクターが数多く登場してきました。ヒロイン・トキがお世話になる花田旅館の人々（平太・ツル・ウメ）もその中に含まれます。富田太平とツネをモデルとした花田平太・ツル夫妻（公式Xより）。モデルとなったのは富田旅館の富田太平、ツネ、お信の3人でした。彼らは来日したラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と出会い、最初に出