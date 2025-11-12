エイシスが運営する二次元コンテンツの総合ダウンロードサービス「DLsite」は、マンガでわかる『悪役令嬢と学ぶ、確定申告。〜これも経費になりますのよ〜』の発売を記念して、2025年11月26日(水)よりクリエイター応援キャンペーンを開催する。本キャンペーンは、クリエイターの活動を応援することを目的に開催。2025年11月26日(水)〜2026年2月28日(土)の期間中に、DLsiteにおいて作品を販売開始したクリエイターを対象に『悪役令