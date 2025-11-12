11日、ソウル中央地裁に入る韓国の国家情報院の前トップ、趙太庸容疑者＝ソウル（聯合＝共同）【ソウル共同】韓国の昨年末の「非常戒厳」宣言を巡る捜査を進める特別検察官は12日、職務放棄などの疑いで情報機関、国家情報院（国情院）の前トップ、趙太庸容疑者を逮捕した。韓国メディアが伝えた。報道によると、尹錫悦前大統領＝内乱首謀罪などで公判中＝による戒厳令の計画を事前に知りながら、国会への報告を怠った疑いが持