CNNイスラマバード（CNN）パキスタンの首都イスラマバードで11日、自爆テロがあり、12人が死亡、20人超が負傷した。反政府武装組織「パキスタン・タリバン運動（TTP）」系の武装組織「ジャマートゥル・アハラール（JuA）」が犯行声明を出した。JuAは過去10年、犠牲者数の多いテロを実行してきた。だが、TTPの広報担当者によると、TTPは今回のテロには関与していないという。現場は裁判所近く。イスラマバードではあちこちに警備区