低予算ながらインド映画界の絶賛を集めてサプライズヒットとなった映画『ツーリストファミリー』（2026年2月6日公開）より、素朴な一家がシビアな現実も笑って、踊って乗り越える姿を収めた予告編と場面写真9点が解禁された。【動画】低予算ながらインド映画界でサプライズヒット！『ツーリストファミリー』予告2025年、インド映画界はサプライズヒットの話題で持ちきりに。スリランカでの困窮生活に見切りをつけて、命がけ