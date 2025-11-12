竹内涼真と町田啓太がダブル主演する12月18日配信開始のNetflix映画『10DANCE』より、初の映像解禁となる予告映像が、キーアートと共に到着した。予告には竹内と町田演じる正反対のふたりの惹かれ合う愛と圧巻ダンスの様子が映し出されている。【動画】『10DANCE』愛と情熱がほとばしる予告映像本作は、男性二人のダンスに懸ける情熱と闘志、苦悩、嫉妬、愛を描き、競技ダンス漫画の先駆け的作品として人気を博すだけでなく「