◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）紡いできた絆の強さは誰にも負けない。シンリョクカ（牝５歳、美浦・竹内正洋厩舎、父サトノダイヤモンド）で３年連続の参戦となる木幡初也騎手は、あくまでパートナーの能力を信じてＧ１初制覇を狙う。「昨年も言いましたけど、ノーチャンスではないと思っているので。勝つという形ある結果で恩を返せることが、この世界では一番いいですよね