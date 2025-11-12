◆第５６回日本少年野球春季全国大会・山梨県支部予選（第２４回秋季大会）山梨ふじやまボーイズ７―０北杜ボーイズ＝５回コールド＝▽決勝笛吹ボーイズ８―５山梨ふじやまボーイズ（１１月３日・山日ＹＢＳ球場）来年３月開催の第５６回春季全国大会の支部予選が各地で行われ、山梨県支部で代表が決まった。笛吹ボーイズがエースで４番の片倉愛瑠斗（２年）の活躍で２年ぶり３度目の出場。山梨ふじやまボーイズは準優勝。