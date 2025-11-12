中国で13万人以上を相手に投資詐欺を働き、英国でその資金を洗浄した罪に問われていた中国人の女に、実刑判決が下された。11日（現地時間）、ロイター通信などによると、ロンドン・サザーク刑事法院はこの日、違法資金の所持およびマネーロンダリングなどの罪で起訴された中国人の銭志敏被告（47）に対し、懲役11年8月を言い渡した。この事件は、英国当局が押収したビットコインが6万1000個に上り、時価で約50億ポンド（約1兆円）