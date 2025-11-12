俳優ジェレミー・レナー（54）が、中国人映画監督イー・ジョウ（37）に対し、「虚偽で扇情的な主張」の停止を求めた警告書を送った。ジョウ監督はインスタグラム上で、マーベルドラマ『ホークアイ』などで知られるジェレミーが「不快な性的画像を複数回送信した」と記し、セクシャルハラスメントを受けたと告発。 さらに、非難した際に「移民局（ICE）に通報する」と非難されたと主張してい