韓国野球が「巨艦」日本と対戦する。信頼するのはマウンドの「K−剛速球」だ。柳志荽（リュ・ジヒョン）監督が率いる韓国野球代表は11日、ソウル高尺（コチョク）スカイドームで最後の国内練習を行った。柳監督は「日本は最強だが、当然、韓日戦は『勝つ』という気持ちで臨む」とし「選手たちに『今のコンディションなら良い試合ができる』と言って勇気を与えた。チームの雰囲気も良く、意欲もある」と伝えた。来年3月のワー