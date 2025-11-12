韓国で、70代のタクシー運転手がペダルを踏み間違えてセンターラインを越え、対向車と正面衝突する事故を起こし、タクシーに乗っていた日本人夫婦の赤ちゃんが重体となっていることが遅れて明らかになった。11日、警察によると、ソウル竜山（ヨンサン）警察署は交通事故処理特例法上の傷害容疑で、70代のタクシー運転手Aさんを立件し、捜査を進めている。Aさんは先月21日午後7時ごろ、ソウル竜山区の道路で走行中にセンターライン