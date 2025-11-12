12日未明、福岡県朝倉市で飲酒運転をしたとして、自称酪農業の男が現行犯逮捕されました。12日午前3時すぎ、福岡県朝倉市柿原の交差点でパトロール中の警察官が、赤信号で停止線をはみ出して停車した軽乗用車を発見しました。その後、警察官がUターンして停止を求めたところ、運転手の男から酒の臭いがしたため男の呼気を調べると、基準値の5倍近くのアルコールが検出され、警察は男を酒気帯び運転の疑いで現行