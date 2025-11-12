きのう、埼玉県狭山市で住宅6棟が焼ける火事がありました。火元とみられる住宅に住む70代の男性と連絡がとれなくなっていて、警察が確認を進めています。きのう午後8時すぎ、狭山市狭山で「住宅から煙が上がっている」と近くに住む人から119番通報がありました。火はおよそ5時間半後に消し止められましたが、火元とみられる住宅を含む住宅2棟が全焼したほか、周辺の4棟の住宅の一部が焼けました。警察によりますと、火元とみられる