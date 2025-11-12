●再ブレイクに喜び「続けていてよかった」「お客さんに感謝」 「ナナナナ〜」のラップネタで2008年に一世を風靡し、近年再ブレイクしているお笑いコンビ・ジョイマン(高木晋哉、池谷和志)。営業本数が最も多い吉本芸人を表彰する『営業-1グランプリ』で2023年、2024年と2連覇を果たすほど、全国各地から引っ張りだこだ。11月15日に東京・ひがしんアリーナ(墨田区総合体育館)で「第3回ジョイマン百人一首大会」を開催する2人にイン