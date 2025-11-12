KADOKAWAは、『気になってる人が男じゃなかった』(著：新井すみこ)の第4巻を2026年2月19日(木)に発売する。SNS発の連載として国内外から熱い支持を集める『気になってる人が男じゃなかった』は、女子高校生のみつきとあやが、愛する洋楽をきっかけに距離を縮めていく――女性同士の愛情を繊細に描いたコミック。作者・新井氏のSNSには世界中から読者が集い、総フォロワー数は190万を突破している。本作は「次にくるマンガ大賞2023