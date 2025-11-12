viviON¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¤¿¤á¤Î½ÐÈÇ¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖviviON THOTH¡×¤è¤ê¡¢¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤ï¤«¤ë¡Ø°­ÌòÎá¾î¤È³Ø¤Ö¡¢³ÎÄê¿½¹ð¡£¡Á¤³¤ì¤â·ÐÈñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤è¡Á¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯11·î26Æü(¿å)¤«¤éDLsite¤Ë¤ÆÀè¹Ô¡¢11·î28Æü(¶â)¤è¤êÁ´¹ñ¤Î½ñÅ¹¤ª¤è¤ÓÅÅ»ÒÇÛ¿®½ñÅ¹¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢Æñ²ò¤Ê³ÎÄê¿½¹ð¤ä¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹À©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥¬¤Ç³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë²òÀâ½ñ¡£¸¶°Æ¤Ï¡¢Âç´îÍøÈÖÁÈ¡ØÀßÄê¤µ¤ó¡£¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¡¦ÂçÄáÈîËþ¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡Ö¤½¤í