「今のままでいいのか」と漠然とした不安を抱えながら日々を過ごしていないだろうか。流れに身を任せる生き方は気楽に見えて、実は心を蝕むこともある。人生の荒波を越えていくために、いまこそ必要なのは“人生の海図”とも言える「人生設計」だ。心理学者・根本橘夫氏が、その意義と効果を語る。※本稿は、根本橘夫『新版「自分には価値がない」の心理学』（朝日新書）の一部を抜粋・編集したものです。主体的に生きていくために