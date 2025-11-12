普段、日本語を話しているのに、私たちは「正しい話し方」を学校で教わってこなかった。そのため、言いたいことがうまく伝わらなかったり、ラリーが続かなかったりする人が多い。学校ならまだいいが、ビジネスの場ではそうはいかない。相手に伝わる人、会話が続く人になるための、“頭のいい話し方”3つの法則を紹介する。※本稿は、五百田達成『本当に頭がいい人の話し方 会話IQ』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を抜