画期的なアイデアはどうすれば閃くのか。組織心理学者のベンジャミン・ハーディさんは「どれだけ時間をかけたとしても机に向かって考えるだけでは行き詰まってしまう。クリエイティブなひらめきは休息なしに生まれない」という――。（第2回）※本稿は、ベンジャミン・ハーディ『全力化』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。