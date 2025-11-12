国内の国立大学には、全国から優秀な学生が集まり、各分野での高度な学びが展開されています。中でも、知名度や研究実績、進学希望者のレベルなどから「優秀な学生が多そう」という印象を持たれる大学は、学力のみならず将来性の面でも注目されています。All About ニュース編集部では、2025年11月6〜7日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に、関東・甲信越地方の国立大学に関するアンケートを実施しました。その中から、優秀