女優、モデルの大政絢（34）が12日までに自身のインスタグラムを更新。夏の思い出を投稿した。「すっかり寒くなりましたがプライベートの夏を今更ながら投稿」と書き出した大政。夏に訪れたレジャー施設などでのオフショット複数アップした。中には大政が浴衣を着用したショットも。「写真で振り返るととても充実した夏でした」と振り返った。ファンからは「美しすぎます」「奇麗です」「絢ちゃん素敵」「浴衣姿素敵です」