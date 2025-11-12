コネ入社した問題児が部下になったらどうすればよいのか。心理学者の舟木彩乃氏は「犯罪に発展しそうな問題行為を起こす人は、一種の障害を抱えている可能性がある」という――。※本稿は、舟木彩乃『あなたの職場を憂鬱にする人たち』（集英社インターナショナル）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kazuma seki※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kazuma seki■こんな社会人がいるのか…有力な親のコネで入