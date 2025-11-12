広島・遠藤淳志投手（２６）が秋季キャンプで新球・ツーシームの習得に励んでいる。直球と同じ１４０キロ台中盤の球速帯で、少しだけ変化する軌道を理想とし、黒田球団アドバイザーからの助言をヒントに習熟度を高めている。力感のないフォームから強い球を投げ込み、フォームとボールの“ギャップ”を作ることにも注力。来季の１軍定着へ、逆襲の土台を整えていく。ゆったりとしたワインドアップから、威力十分の球を投げ込ん