心がときめくような恋愛を実現できずに、「恋愛運がないな・・・」と感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は、自らの行動を振り返り、新しい自分へと一歩前進していただくため、「『恋愛運がないな・・・』と思う瞬間９パターン」を紹介させていただきます。【１】好きになった男性に彼女（奥さん）がいることが判明した瞬間「運命の人！」と、ときめいても、恋人がいたり、既婚者だった場合には、一気にテンシ