◆第５６回日本少年野球春季全国大会・長野県支部予選（第１７回秋季大会）▽決勝千曲ボーイズ４ｘ―３信州筑北ボーイズ（１１月１日・長野県営野球場）来年３月開催の第５６回春季全国大会の支部予選が各地で行われ、長野県支部で代表が決まった。千曲ボーイズが小林隼大主将（２年）のサヨナラ打で信州筑北ボーイズに劇的勝利、２年ぶり６度目の出場を決めた。。※※※越えろ―。同点で迎えた７回無死一、