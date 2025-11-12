前編記事『大学教員vs ChatGPTに課題を丸投げする学生たち…教育界で起きている異変』より続く。AI活用で独創的なレポート日本の一部の大学でも、少しずつAIを活用する動きが生まれつつある。前出の田中氏は、名古屋大学や東京大学の研究者らと共同で、西洋古典文献データベースに基づいた生成AI「ヒューマニテクスト」を開発し、学生にも利用させているという。「私が教えている分野では、ラテン語やギリシャ語で書かれた文献が多