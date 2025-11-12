ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、「PlayStation 5 デジタルエディション 日本語専用」を11月21日に、既存のデジタルエディション(72,980円)よりも低価格な55,000円で発売する。「国/地域」が「日本」のPlayStationアカウントのみ使える、日本アカウント、日本語専用のPS5となる。 西野秀明社長CEOは、発表動画の中で「日本で、より多くのプレーヤーの皆さんにPS5、そして素晴らしいゲー