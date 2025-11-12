絶対に寄せたい状況、高く上げたりスピン量を増やしたり自由自在に打ち分けられたら、アプローチはもっと寄る！ 寄せ技を増やすためのヒントをツアープロがレッスン！ スピンをかけるアドレスもインパクトも手を中に入れてシャフトを垂直に！ ゆっくり振って手をアドレスの位置に戻す。 左右対称の振り幅が基本。 フェースにボールが乗るからスピンが増えてランが減る。 ピンが