「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−韓国」（１５、１６日・東京ドーム）に向けた野球日本代表・侍ジャパンの強化合宿が１１日、宮崎市内で行われ、広島・森浦大輔投手（２７）が侍投手陣と“落ち球談議”を行ったことを明かした。西武・隅田、楽天・藤平ら、下方向への変化球を武器とする投手と意見交換を重ね、充実の表情。自身の武器であるチェンジアップをさらに進化させていく。伝家の宝刀がさらに進化を遂げ