WMO＝世界気象機関は、2025年の北極圏の海氷面積が「観測史上最も小さくなった」と発表していますが、北海道の面積に匹敵する海氷が毎年失われていることが分かりました。WMOが発表した報告書によりますと、北極圏で今年最大だった海氷面積は、3月に記録した1380万平方キロメートルで、年間の最大域としては観測史上最も小さくなりました。気象庁が公開している北極圏の海氷分布図によりますと、観測が始まった1978年と比べて、202