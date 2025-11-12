欧州の都市を模した木のミニチュア作品を手がける工房「ベッキオ・バンビーナ」（岡山県吉備中央町下加茂）。７０代の夫婦が協力して町内の間伐材を有効活用、独創的な?小さな世界?を生み出しており、人気を集めている。【写真】サンマリノ共和国や港町を再現したミニチュアの街。細部まで作り込まれ…切り株を岩山に見立て側面の長い階段と三つの塔を囲む市街地が特徴的な「サンマリノ共和国」、木の表面を削り岸壁を表現した