＜アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン 事前情報◇11日◇ペリカンGC（フロリダ州）◇6349ヤード・パー70＞米女子ツアーはアジアツアーが終わり、再び米本土に戻る。今週は13日からフロリダで試合を実施。11日には予選ラウンドの組み合わせが発表された。【現地直送写真】渋野と回るトランプ米大統領の孫娘を会場で発見！この試合に日本勢は12人が出場。ポイント上位80位以内が得られるシード権死守へここがラストチャ