3月に開幕した国内女子ツアーは、終盤戦に突入している。今季優勝者らによる最終戦「JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ」を含め、残りは3試合だ。女王争いもカウントダウンが始まっているが、来季の出場権をかけた“シード争い”もし烈を極めている。その動向をチェックしよう。【写真】吉田鈴＆シブコのドレス2ショット◇来季のフル出場権獲得を意味するシード権は、11月20〜23日に行われる「大王製紙エリエールレディス