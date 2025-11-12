女優の佐々木希（37）が12日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「寒くなってきましたね」と書き出した佐々木。自身がプロデュースするアパレルブランドのファンションを身にまとった写真をアップした。「INTIMITEのアウターやニットを着て、秋冬を楽しんでいるこの頃」として秋冬ファッションを披露。「風邪引かないように暖かくしてくださいね」と添えた。ファンからは「今年もモコモコにお世話になりま