8日に亡くなった俳優の仲代達矢さんについて、日中合作ドラマなどでゆかりがある中国では、外務省が哀悼の意を表しました。【映像】中国外務省の報道官が哀悼の意を表す中国外務省の報道官は11日の会見で仲代さんの訃報について聞かれ、「仲代氏は日中共同制作のドラマ『大地の子』に出演していた。我々は、仲代氏の逝去に哀悼の意を示し遺族にお悔やみを申し上げる」と答えました。『大地の子』は山崎豊子氏の小説が原作の