【その他の画像・動画等を元記事で観る】BOYNEXTDOORがトムとジェリー85周年アニバーサリーソングとなる「SAY CHEESE!」をデジタルリリースした。「SAY CHEESE!」は、一緒に遊ぶときが一番楽しい“親友”との大切な友情を描いた楽曲で、アニメーションのトムとジェリーのように、ケンカ友達でありながら時に絶妙なコンビネーションを見せるふたりの関係性を、追いかけっこのゲームに例え、ダイナミックなロックンロールサウンドで