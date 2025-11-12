メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県松阪市でパトカーから逃げていたバイクが転倒し、16歳の少年2人が軽いけがです。 11日午後9時25分ごろ、松阪市鎌田町の県道でパトカーから逃げていた2人乗りバイクが転倒し、市内の16歳の男子高校生2人がひざや腰に軽いけがをしました。警察によりますと騒音苦情で駆け付けたパトカーが赤信号を無視して走るバイクを発見し、サイレンを鳴らしながら約2キロにわたり