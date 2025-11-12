◆第５６回日本少年野球春季全国大会・東北中央支部予選▽準決勝宮城栗原ボーイズ１２―８仙台中部ボーイズ（１１月１日・仙台市民球場）▽決勝宮城仙北ボーイズ６―２宮城栗原ボーイズ＝６回時間切れ＝（１１月３日、美里町・南郷球場）来年３月開催の第５６回春季全国大会の東北中央支部の決勝が３日、行われ、代表チームが決まった。宮城仙北ボーイズは宮城栗原ボーイズを破り、３年ぶり４度目の出場。両チームは今夏の