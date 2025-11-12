東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値154.16高値154.49安値153.67 155.36ハイブレイク 154.93抵抗2 154.54抵抗1 154.11ピボット 153.72支持1 153.29支持2 152.90ローブレイク ユーロドル 終値1.1582高値1.1606安値1.1547 1.1669ハイブレイク 1.1637抵抗2 1.1610抵抗1 1.1578ピボット 1.1551支持1 1.1519支持2 1.1492ロ&#12