◆第５６回日本少年野球春季全国大会・東北南支部予選▽決勝白河ボーイズ３―２郡山ボーイズ（１１月３日、南相馬・みちのく鹿島球場）来年３月開催の第５６回春季全国大会の東北中央支部、東北南支部の決勝が３日、それぞれ行われ、代表チームが決まった。白河ボーイズは郡山ボーイズを下し、初出場。宮城仙北ボーイズは宮城栗原ボーイズを破り、３年ぶり４度目の出場。両チームは今夏の選手権大会に出場しており、夏春連続